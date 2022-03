Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Obi-Wan Kenobi" - porcja nowych zdjęć promujących serial Disneya 1

Na łamach magazynu Entertaiment Weekly zaprezentowano porcję nowych zdjęć promujących serial Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor - "Obi-Wan Kenobi"

Obi-Wan Kenobi to jedna z najważniejszych premier tego roku, jeśli chodzi o Disney+. Na łamach Entertaiment Weekly możemy zobaczyć nowe materiały promujące produkcję, w tym Joela Edgertona jako wujka Owena.

Na początku naszej historii Obi-Wan jest raczej załamany, czuje się pokonany, nieco zrezygnowany, mówi odtwórca głównej roli Ewan McGregor.

W serialu zobaczymy również nowego, potężnego wroga tytułowego bohatera, w którego wciela się Moses Ingram. Sportretuje ona postać Inkwizytoki Revy, która jest opisywana, jako bezwzględnie ambitna. Ma za zadania poszukiwać dla Imperium ukrywających się po całej galaktyce Jedi.

Mają wspólny cel po Ciemnej Strony. Są w tej samej drużynie – mówi Ingram o nikczemnym trio – Reva, Wielki Inkwizytor i Darth Vader. Na ekranie zobaczymy także Joela Edgertona, który powróci do roli wujka Owena Larsa. Z tego angażu bardzo zadowolona jest reżyserka serii – Deborah Chow: Dziękuję, George, za obsadzenie Joela Edgertona jako wujka Owena, to wszystko co mogę powiedzieć.

Źrodło: Entertaiment Weekly / LucasFilm