Oficjalnie! Colin Farrell powraca do roli Pingwina w serialu HBO Max

Wieści o ponownym występie Colina Farrella w roli Pingwina pojawiły się w Internecie już jakiś czas temu. Nie zostały one jednak uwierzytelnione. Aż do teraz. HBO Max oficjalnie potwierdziło, iż w spin-offie Batmana zatytułowanym po prostu The Penguin wystąpi Farrell.