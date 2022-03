Czas na kolejne skandale - zobacz zwiastun 2. sezonu ''Bridgertonów'' 0

Czas na nowy sezon towarzyskich skandali. Prawda, że czekaliście? Netflix opublikował pełną zapowiedź drugiej serii serialu Bridgertonowie.

fragment plakatu promującego serial ''Bridgertonowie''

Co się dzieje, gdy poczucie obowiązku kłóci się z głosem serca? Bez dwóch zdań to materiał na niemały skandal. Obowiązek spotyka pożądanie i skandale, gdy wicehrabia Anthony Bridgerton postanawia się ożenić i odnajduje godną przeciwniczkę w zawziętej siostrze swojej wybranki.

Drugi sezon Bridgertonów skupia się na postaci lorda Anthony’ego Bridgertona (Jonathan Bailey), któremu jego siostra Daphne (Phoebe Dynevor), pomoże w poszukiwaniu odpowiedniej partnerki. Do tej pory żadna nie spełniała jego wygórowanych standardów. Dopiero przyjazd z Indii Kate i jej młodszej siostry Edwiny zmienia jego podejście. Anthony zaczyna zabiegać o Ewinę. Kate jednak w tym czasie odkrywa prawdziwą naturę jego intencji i wcale nie jest nią pragnienie prawdziwej miłości. Kobieta postanawia więc nie dopuścić do związania się siostry z Anthonym. Słowne utarczki Kate i mężczyzny zbliżają ich do siebie, co komplikuje sprawy. Featheringtonowie szykują się zaś do powitania nowego spadkobiercy, a Penelope dalej zachowuje swój największy sekret w tajemnicy.

Fabuła serialu Bridgertonowie opiera się na cyklu historycznych romansów autorstwa Julii Quinn. Ich akcja rozgrywa się w Londynie z czasów regencji. Poznajemy miłosne perypetie bogatych ludzi należących do londyńskiej elity tamtych czasów, a to wszystko opowiedziane oczami rodziny Bridgertonów.

Premiera 2. sezonu już 25 marca 2022 roku.

Źrodło: Netflix