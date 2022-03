Potężne zmiany w kalendarzu premier Warner Bros. Pictures - opóźnienia między innymi "Flasha" i "Aquamana" 0

Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów produkcji Warner Bros. Pictures, którzy czekali na nowego produkcje, chociażby z uniwersum DC. Wytwórnia zrobiła spore przetasowania w swoim kalendarzu premier.

Jason Momoa - "Liga Sprawiedliwości"

Oto, jak prezentuje się najnowsza rozpiska z premiera wytwórni Warner Bros. Pictures:

DC Liga Super-Pets przeniesione z 20 maja na 29 lipca

przeniesione z 20 maja na 29 lipca Black Adam przeniesione z 29 lipca na 21 października

przeniesione z 29 lipca na 21 października Shazam! Fury of the Gods przeniesione z 2 czerwca 2023 roku 16 grudnia 2022 roku

przeniesione z 2 czerwca 2023 roku 16 grudnia 2022 roku Aquaman and the Lost Kingdom przeniesione z 16 grudnia 2022 roku na 17 marca 2023 roku

przeniesione z 16 grudnia 2022 roku na 17 marca 2023 roku The Flash przeniesione z 4 listopada 2022 roku na 23 czerwca 2023 roku

przeniesione z 4 listopada 2022 roku na 23 czerwca 2023 roku Wonka przeniesione z 17 marca 2023 roku na 15 grudnia 2023 roku

przeniesione z 17 marca 2023 roku na 15 grudnia 2023 roku Meg 2: The Trench premiera ustalona na 4 września 2023 roku

Jak widać po tej rozpisce, jedynym filmem, którego premiera została przyspieszona jest Shazam! Fury of the Gods, który zajmie miejsce Aquaman and the Lost Kingdom.

Z oświadczenia wytwórnia wynika, że większość zmian wynika z opóźnień związanych z Covid-19 oraz pandemią koronawiusa.

Na którą z premier Warner Bros. Pictures czekacie najbardziej?

Źrodło: Deadline