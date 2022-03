Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO Max wreszcie zadebiutowało w Polsce. Nowa usługa streamingowa WarnerMedia to udoskonalona wersja HBO GO, która oferuje teraz także polskim widzom produkcje Max Originals oraz zeszłoroczne kinowe widowiska, na które w dotychczasowych warunkach przyszłoby nam czekać zdecydowanie dłużej. W tym artykule znajdziecie kilka poleceń nowości HBO, które warto nadrobić z racji premiery platformy.

SERIALE

Chyba najbardziej oczywista polecajka ze wszystkich. Nowy serial DC oraz Jamesa Gunna będący spin-offem kinowego hitu Legion Samobójców: The Suicide Squad.

Serialowy ciąg dalszy przygód bohatera, granego przez Johna Cenę w filmie z 2021 roku w reżyserii Jamesa Gunna – Legion Samobójców: The Suicide Squad, który gorąco wierzy w pokój i nie ma dla niego znaczenia ile osób musi zginąć, by go utrzymać.

Kolejna niezwykle ważna premiera od Max Originals, czyli nagradzane Komediantki. W roli głównej wybitna Jean Smart.

Serial zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias.

Czy ten miniserial nie wydaje się być idealną propozycją z racji czasów, w których przyszło nam żyć?

Postapokaliptyczna saga, której akcja toczy się w kilku równoległych osiach czasowych. Głównymi bohaterami serialu są ludzie, którzy przeżyli pandemię grypy i wspólnie próbują odbudować i wymyślić na nowo świat, wspominając wszystko, co dobre.

Bardzo dobrze przyjęty dramat kostiumowy, którego twórcą jest Julian Fellowes – człowiek odpowiedzialny za stworzenie kultowego Downton Abbey

Amerykański wiek pozłacany był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się

między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych. To był też czas wielkich fortun.

Tegoroczny komediodramat, który również znalazł sporo fanów i zyskał przychylność krytyków.

Główną bohaterką serialu komediowego jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka. Sam jest pogrążona w żałobie po śmierci swojej siostry Holly, co zaczyna odbijać się na jej pracy. Nieoczekiwanie bohaterka znajduje wspólny język ze swoim współpracownikiem, Joelem.

LAKERS: DYNASTIA ZWYCIĘZCÓW

Serial, który dopiero startuje, ale można bezpiecznie zakładać, że będzie to jeden z hitów HBO!

Lakers: Dynastia zwycięzców jest zapisem zawodowych i prywatnych sukcesów zawodników drużyny Los Angeles Lakers, którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej podziwianych i świętujących triumfy dynastii – drużyny, która stała się legendą na boisku i poza nim.

Tym razem coś z animacji, ale nadal w klimatach superbohaterskich od DC!

Harley Quinn w końcu zrywa z Jokerem i próbuje na własną rękę zostać królową Gotham City. W tym animowanym serialu dla dorosłych Harley Quinn towarzyszy Poison Ivy oraz cała rzesza starych i nowych bohaterów oraz złoczyńców z uniwersum DC.