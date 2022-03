Nicolas Cage jako on sam w zwiastunie kryminalnej komedii ''Nieznośny ciężar wielkiego talentu'' 0

Wytwórnia Lionsgate opublikowała pełną zapowiedź ciekawej komedii kryminalnej Nieznośny ciężar wielkiego talentu, w której to słynny amerykański aktor Nicolas Cage, wciela się w samego siebie.

fragment plakatu promującego film ''Nieznośny ciężar wielkiego talentu''

Legenda kina Nicolas Cage (Nicolas Cage) tonie w długach. Aby się z nich wykaraskać przyjmuje nietypową, ale intratną propozycję od swojego bogatego wielbiciela – Javiego Gutierreza. Ma być honorowym gościem na jego przyjęciu urodzinowym w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się, że panowie nadają na tych samych falach. Zapowiada się więc szampańska zabawa i nic nie zwiastuje kłopotów. Nawet to, że Javi ma szalenie wybuchowy temperament i niezdrową skłonność do przemocy i nielegalnych rozrywek. Przecież wszystko jest dla ludzi! Innego zdania są jednak tajni agenci amerykańskich służb, którzy składają Cage’owi propozycję nie do odrzucenia: ponieważ lekkomyślnie nawiązał właśnie przyjaźń z jednym z najniebezpieczniejszych ludzi na Ziemi, będzie musiał pomóc w ujawnieniu jego przestępczej działalności. Tymczasem Javi namawia Cage’a, by ten odgrywał najsłynniejsze sceny ze swoich filmów. Nicolas w filmach to istny pan życia i śmierci, który, gdy trzeba zostawia Las Vegas, by nawet bez twarzy dać się poznać po dzikości serca. Ale w prawdziwym życiu nawet dwa miliony dolarów napiwku to za mało, by zgodzić się na pocałunek śmierci.

Oprócz Cage’a w obsadzie produkcji są Pedro Pascal jako Javi, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish jako agentka Vivan, Sharon Horgan i Lily Sheen. Nieznośny ciężar wielkiego talentu wyreżyserował Tom Gormican na podstawie scenariusza swojego i Kevina Ettena. Gormican znany jest z komedii Ten niezręczny moment, którą napisał i wyreżyserował w 2014 roku.

Premiera filmu 22 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Dark Horizons