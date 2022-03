Christopher Abbott dołączył do obsady filmu o Kravenie 0

Sony Pictures i Marvel kontynuują kompletowanie obsady do filmu Kraven the Hunter. Do listy płac dołączył Christopher Abbott, aktor którego kojarzyć możecie z dramatu Pierwszy człowiek, serialu Paragraf 22 czy horroru Possessor.

Christopher Abbott, film ''Possessor''

Abbott jak donoszą zagraniczne media otrzymał rolę głównego złoczyńcy zwanego The Foreigner. To jeden z przeciwników Spider-Mana, który na kartach komiksów po raz pierwszy pojawił się w 1986 roku. To doskonale wyszkolony w sztukach walki płatny zabójca, który idealnie opanował sztukę kamuflażu. Jest niezwykle inteligentny i przebiegły.

Informacje o tym jaką rolę otrzymał Abbott nie zostały jak na razie oficjalnie potwierdzone.

Kraven the Hunter będzie spin-offem uniwersum Spider-Mana, do którego należą już dwie odsłony Venoma oraz Morbius. W rolę tytułową wcieli się Aaron Taylor-Johnson. W obsadzie miejsce znaleźli też Russell Crowe, Taylour Paige jako Calypso, Fred Hechinger jako Chameleon i Alessandro Nivola w roli złoczyńcy.

Reżyserem filmu jest J.C. Chandor. Scenariusz napisali Art Marcum, Matt Holloway i Richard Wenk.

Kraven to urodzony łowca i jeden z bardziej znanych przeciwników Spider-Mana. Jest niezwykle silny, zwinny, a jego zmysły są wyostrzone. Potrafi bardzo sprawnie posługiwać się bronią białą i palną.

Premiera Kraven the Hunter w kinach 13 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Dark Horizons