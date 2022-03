"BTS Permission to dance on stage - Seoul: Live Viewing" - seans z Cyklu Helios na Scenie 0

"BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEUL", niezwykłe wydarzenie dla BTS i ARMY – kina Helios zapraszają do wspólnej zabawy i tańca na żywo prosto z Seulu.

Dołącz do Heliosa! BTS i ARMY ponownie zjednoczą się z muzyką i tańcem w niezapomnianym koncercie na żywo transmitowanym z Seulu do kin na całym świecie!

"BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE" to najnowsza odsłona światowej trasy koncertowej, na której czele stoją ikony popu XXI wieku BTS. To potężne występy i największe przeboje z całej ich niesamowitej kariery. Wcześniejsze koncerty w Los Angeles obejrzało około 813 000 osób na czterech wyprzedanych koncertach, co czyni je jednym z najbardziej udanych koncertów w 2021 roku. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V i Jungkook na dużym ekranie w lokalnym kinie tylko w sobotę 12 marca.

Zapraszamy o godz. 9:45 na transmisję na żywo koncertu BTS w Seulu, a o godz. 13:45 na powtórkę wyjątkowych wrażeń w retransmisji!

Więcej informacji na stronie HELIOS.PL

Źrodło: Helios