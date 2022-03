R.R. Martin o pracach nad prequelami ''Gry o tron'' i o kolejnym tomie serii ''Pieśń lodu i ognia'' 0

George R.R. Martin, twórca literackiej serii Pieśń lodu i ognia, na podstawie której powstał świetny serial Gra o tron, zdradza kilka informacji odnośnie będących w przygotowaniu prequeli wspomnianej produkcji. Pisarz odniósł się także do postępów w pracy nad kolejnym tomem serii.

serial ''Gra o tron: Ród smoka''

Martin potwierdził, że w opracowaniu nadal jest kilka programów live action dla HBO i animowanych dla HBO Max. Wyraża on wielką nadzieję, że większość z tych projektów, a najlepiej wszystkie uda się zrealizować i pokazać widzom. Martinowi szczególnie podoba się, że serie te mają zupełnie inny wydźwięk i podejście niż Gra o tron.

Obecnie trwają prace nad:

The Thousands Ships – to seria o legendarnej wojowniczce Nymerii. Showrunnerem jest Amanda Segel. Projekt ma już kilka szkiców scenariusza.

The Sea Snake – to seria, która opowie o słynnym odkrywcy i handlarzu Corlysie Velaryonie. Showrunnerem jest Bruno Heller.

A Knight of the Seven Kingdoms – to seria, która skupi się na przygodach rycerza Dunka i Egga – przyszłego króla Aegona V Targaryena. Jej fabuła czerpać ma z opowiadań Martina składających się na Opowieści z Siedmiu Królestw . Pierwszy sezon jak mówi autor ma być adaptacją noweli The Hedge Knight .

The Golden Empire – animowana produkcja rozgrywająca się w inspirowanej Chinami krainie Yi Ti. Zaprezentowany tytuł jest roboczy.

Oczywiście jest jeszcze Gra o tron: Ród smoka. Jednak projekt ten został już ukończony i jest na etapie postprodukcji. Martin widząc dotychczasową pracę twórców projektu jest zachwycony tym co powstało.

Na koniec George R.R. Martin odniósł się do postępów w pisaniu powieści The Winds of Winter, będącej kolejnym tomem Pieśni lodu i ognia. Prace nad tym dziełem idą powoli, ze względu na zaangażowanie Martina w telewizyjne projekty. Jak powiedział autor w 2020 roku napisał zdecydowanie więcej, niż w 2021, jednak nie znaczy, że nic. Dalej opowiedzenie pełnej historii ze świata Pieśni lodu i ognia jest dla Martina priorytetem.

