Aktorski spin-off ''The Boys'' traci dwóch członków głównej obsady 0

Po otrzymaniu oficjalnego zamówienia na pełny sezon od Amazona jesienią ubiegłego roku, aktorski spin-off The Boys napotkał nie mały problem. Z obsady odeszło właśnie dwoje aktorów, którzy wcielić mieli się w pierwszoplanowe postaci.

Aimee Carrero, serial ''Zawód: Amerykanin''

Ze swoich ról zrezygnowali Aimee Carrero i Shane Paul McGhie. Oficjalnego powodu ich decyzji nie podano, zagraniczne media sugerują jednak, że wpłynąć na nią mógł długi etap przedprodukcyjny, a także zmiany jakie przez ten czas zaszły w postaciach, w które mieli się wcielić. Już wcześniej z projektu odszedł showrunner Craig Rosenberg, który pod względem kreatywnym nie potrafił porozumieć się z Amazonem i Sony Pictures TV.

W obsadzie pozostali Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Maddie Phillips i Reina Hardesty. Twórcy na nowo muszą rozpocząć castingi, co z pewnością wpłynie na dalsze opóźnienia w realizacji serialu.

Omawiany spin-off oryginalnego serialu nie posiada jeszcze swojego tytułu. Wiadomo jednak, że będzie śledził on grupę młodych superbohaterów uczęszczających do jedynej w swoim rodzaju, amerykańskiej uczelni przeznaczonej wyłącznie dla młodych ludzi z niezwykłymi mocami, która oczywiście przypadkowo jest własnością Vought International. Podobnie, jak The Boys nowa seria stworzona z myślą o kategorii wiekowej R.

Źrodło: Deadline