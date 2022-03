Brutalny i zaskakujący zwiastun 3. sezonu ''The Boys'' 0

Nareszcie zadebiutował długo oczekiwany pierwszy zwiastun trzeciego sezonu The Boys. Jest brutalnie, krwiście i obrzydliwie, ale także zaskakująco. Uwaga: Wideo przeznaczone dla osób dorosłych.

fragment plakatu promującego 3. sezon serialu ''The Boys''

Już parę dni temu opublikowany plakat sugerował, że Billy Butcher będzie miał jakieś moce. Teraz wiemy to już na pewno. Mam moc Supe. Jak i skąd, tego na razie nie wiemy.

Z pewnością trzeci sezon zapowiada się pasjonująco oraz jak zapowiadali twórcy (i patrząc na zwiastun słowa dotrzymali) jeszcze bardziej szalenie niż dotychczas,

Jak zapewne pamiętacie Becca zginęła, po tym, jak Ryan Butcher użył swoich mocy do powstrzymania Stormfront, natomiast Maeve zaszantażowana Homelandera, aby ten wypuścił Butchera i chłopca. To co jednak zapowiada się najciekawiej z perspektywy nowej serii, to fakt, iż Victoria Neuman okazała się być supkiem i to ona użyła swoich super mocy do wysadzenia głowy Alistaira Adanaa.

3. sezon The Boys zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video w piątek 3 czerwca – od razu zaprezentowane zostaną trzy epizody nowej serii. Następnie co tydzień będzie prezentowany jeden odcinek aż do finału, który został zaplanowany na 8 lipca 2022 roku.

