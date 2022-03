Latem poznamy nowe przygody członków The Umbrella Academy 0

Oczekujcie na czerwiec! Wtedy to na platformie Netflix zadebiutuje trzeci sezon The Umbrella Academy. Serwis ujawnił datę premiery publikując krótkie wideo. Możecie zobaczyć je poniżej.

serial ''The Umbrella Academy''

3. sezon The Umbrella Academy zadebiutuje 22 czerwca 2022 roku.

Po tym jak w drugim sezonie członkom The Umbrella Academy udało się zapobiec zagładzie w latach 60. ubiegłego wieku i powrócić do teraźniejszości, czeka na nich niemiła niespodzianka. Okazuje się bowiem, że wcale nie powrócili do rzeczywistości jaką znali. Ich działania w przeszłości zmieniły bieg wydarzeń i doprowadziły do stworzenia Sparrow Academy, której założycielem jest Sir Reginald Hargreeves. Do powstania zaś The Umbrella Academy nigdy nie doszło.

W członków nowej Akademii wcielają się: Justin H. Min jako inna wersja znanego nam Bena, Justin Cornwell jako Marcus, Britne Oldford jako Fei, Jake Epstein jako Alphonso, Genesis Rodriguez jako Sloane i Cazzie David jako Jayme. Siódmym członkiem jest Christopher, telekinetyczna kostka, która wywołuje paraliżujący lęk.

Źrodło: Instagram