Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "The Batman" zmierza po pół miliarda dolarów 0

Drugi weekend Batmana w kinach za nami. Zapewne nikt z Was nie będzie zaskoczony – widowisko cały czas zarabia krocie!

Batman zarobił w miniony weekend w amerykańskich kinach 66 milionów dolarów, a to oznacza, że widowiska w ciągu pierwszych 10 dni zgromadziło na swoim koncie 238,5 miliona dolarów. A to nie koniec świetnych nowin dla włodarzy Warner Bros. Pictures. Film wyreżyserowany przez Matta Reevesa równie doskonale poradził sobie poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Adaptacja DC Comics w wykonaniu Matta Reevesa osiągnęła 224,7 miliona dolarów za granicą, a to oznacza, że ​​jego globalne wyniki finansowe osiągnęły już 463,2 miliona dolarów. Tym samym Batman jest na proste drodze do przekroczenia pół miliarda dolarów na całym świecie. Według analityków taki stan rzeczy będzie miał miejsce do czwartku. Na ten moment spekuluje się, że finałowy wynik filmu będzie oscylował w granicach 900 mln dolarów – warto pamiętać, że Batman nadal nie pojawił się w chińskich kinach.

Z pewnością na niekorzyść Batmana działa fakt, że tytuł pojawi się w przyszłym miesiącu w ofercie HBO Max. Na pewno, więc ​sprzedaż biletów w USA nieco spowolni. Nie zmienia to faktu, że trzy godzinny Batman jest sukcesem Matta Reevesa i Warner Bros. Pictures.

Źrodło: ComicBookMovie