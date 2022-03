Nie jest tajemnicą, że Walt Disney oraz Marvel Studios zamierzają wprowadzić do swojego uniwersum X-Menów. Cały czas trwa głośna debata w sieci wśród fanów, kto powinien zagrać Wolverine’a i przejąć potężne szpony po Hugh Jackmanie. Jednym z faworytów internetowej gawiedzi jest Daniel Radcliffe.

Tak wielu ludzi podchodzi do mnie i mówi coś w stylu: "Hej stary, słyszałem wieści o Wolverine’e, to naprawdę fajnie". A ja na to: "Koleś, ja nic o tym nie wiem". Na przykład doceniam, że ktoś wyraźnie dostrzegł: "Wolverine jest tak naprawdę niski w komiksach, powinniśmy znaleźć niskiego faceta, który to zrobi", jednak nie widzę tego żeby przeszli od Hugh Jackmana do mnie, ale kto wie. Marvelu udowodnij, że się mylę.

powiedział aktor