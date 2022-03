Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Karl Urban potwierdza 4. sezon dla "The Boys" 0

Amazon Prime Video cały czas zwleka z ogłoszeniem zielonego światła dla realizacji 4. sezonu serialu The Boys. Pomimo tego gwiazda produkcji, Karl Urban wyjawił, że kolejna seria powstanie.

Do premiery 3. sezonu The Boys zostało jeszcze trochę czasu, aczkolwiek możemy już zakładać, że znakomita adaptacja komiksów Gartha Ennisa doczeka się kontynuacji w postaci 4. sezonu. Odtwórca jednej z głównych ról, czyli Karl Urban udzielił wywiadu magazynowi Variety w trakcie, którego rozmawiali na temat jego powrotu do roli Dr. McCoya w czwartym Star Treku.

Wówczas aktor wygadał się, że pod koniec roku będzie zajęty kręceniem czwartego sezonu The Boys, co oczywiście można uznać za jednoznaczną odpowiedź w sprawie decyzji Amazon Prime Video dotyczącą kontynuacji popularnej produkcji.

Kilka dni temu studio wypuściło pierwszy oficjalny zwiastun nowej serii – jeśli go nie widzieliście to możecie obejrzeć TUTAJ. Premiera 3 sezonu The Boys zaplanowana jest na 3 czerwca.

