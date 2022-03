''Szpital New Amsterdam'' zakończy się 5. sezonem 0

Uwielbiany przez widzów medyczny serial Szpital New Amsterdam niestety zmierza ku końcowi. Stacja NBC zdecydowała, iż piąty sezon będzie finałowym.

Ryan Eggold, serial ''Szpital New Amsterdam''

Finałowy sezon liczyć ma 13 odcinków, będzie więc najkrótszym z całej serii. Najdłuższy był pierwszy sezon, który liczył aż 22 epizody.

Obecnie na kanale FOX możemy oglądać zmagania Maksa Goodwina i jego szpitalnego zespołu w czwartym sezonie serialu. Produkcja dostępna jest również na Netflix, jednak tu udostępnione są tylko dwie pierwsze serie.

Szpital New Amsterdam to adaptacja książki Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital autorstwa Erica Manheimera. Fabuła serialu skupia się na doktorze Maksie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Mężczyźnie bardzo zależy, aby przywrócić szpitalowi dawną świetność.

Odcinki czwartej serii w dużej mierze skupiają się na wątku historii Maksa (Ryan Eggold) i Helen (Freema Agyeman), których przyjaźń przerodzi się w coś więcej. Hasłem czwartego sezonu tego medycznego hitu jest '’miłość leczy'’. To moment wytchnienia i radości, jaki przyszedł po trzecim sezonie, który skupiał się na wątku pandemicznym.

Źrodło: Deadline