''Wendell & Wild'' - Jordan Peele w poklatkowej animacji Netflixa

Henry Selick, reżyser animacji Koralina i tajemnicze drzwi oraz Miasteczko Halloween powraca po 13 latach z nową produkcją. Tym razem realizuje ją dla platformy Netflix.

film ''Koralina i tajemnicze drzwi''

Już w październiku w serwisie zadebiutuje poklatkowa animacja Wendell & Wild. W sieci zadebiutował pierwszy teaser, który prezentuje nam główną obsadę produkcji, a ta jest iście gwiazdorska.

W głównych rolach występują Keegan-Michael Key i Jordan Peele. Panowie wcielą się w demonicznych braci Wendell i Wild, którzy korzystają z pomocy 13-letniej Kat Elliot, która nosi w sobie wielkie poczucie winy. Dzięki dziewczynce mają szansę powrócić do krainy żywych. To jednak czego Kat chce w zamian za pomoc prowadzi do niesamowicie dziwacznych konsekwencji i pełnych humoru przygód w świecie łamiących wszelkie prawa życia i śmierci.

Oprócz wspomnianych wyżej głosową obsadę prowadzą Lyric Ross, Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Gabrielle Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young, Sam Zelaya, Seema Virdi, Gary Gatewood i Ving Rhames.

Za kamerą stanął Selick, który jest także współautorem scenariusza wraz z Peele. Premiera filmu w październiku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Bloody Disgusting, Netflix