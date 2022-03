Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Furioza" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu Furioza.

Seans pod tytułem: Furioza odbędzie się 17.03.2022 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Więcej informacji znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

Źrodło: Helios