Dzieciaki uwięzione w różnych liniach czasowych - zobacz zwiastun serialu ''Parallels'' 0

Na platformę Disney+ zmierza francuski dramat science fiction przeznaczony dla nastoletniego widza. To produkcja Parallels, która skupia się na podróżach w czasie, ale i tym jak ważna jest siła przyjaźni.

fragment plakatu promującego serial ''Parallels''

Parallels przedstawi nam historię czwórki przyjaciół – Bilala, Romane, Samuela i Victora. Ich życie zostaje nagle wywrócone do góry nogami, gdy nieoczekiwane zjawisko elektryczne rozdziela ich i przenosi w różne linie czasowe. Nastolatkowie zrobią wszystko co w ich mocy, aby zrozumieć co się stało i spróbować wrócić do beztroskiej niewinności swojego poprzedniego życia. Szczególnie ważne jest to dla trójki z nich. Ci bowiem w linii czasowej do której trafili są już dorosłymi ludźmi.

Serial ma odkrywać równoległe światy, czasowe paradoksy, ale i w dużej mierze skupiać się na tym jak ważna jest miłość i rodzinne więzy. Młodzi będą musieli także nauczyć się dokonywać decydujących o ich dalszych losach życiowych wyborów.

Chcieliśmy opowiedzieć fantastyczną historię o nastolatkach w wieku, w którym odchodzi się od niewinności, ale więzi przyjaźni zostają. Kładliśmy mniejszy nacisk na efekty specjalne i spektakularne momenty, a większy na emocje i intymność. powiedział twórca serialu Quoc Dang Tran

W obsadzie znajdują się m.in. Thomas Chomel, Omar Mebrouk, Jules Houplain, Jade Pedri, Naidra Ayadi, Guillaume Labbé, Gil Alma i Timoté Rigault. Quoc Dang Tran jest współautorem scenariusza wraz z Anastasią Heinzl, a za kamerą stanęli Benjamin Rocher i Jean-Batiste Saurel.

Premiera 6-odcinkowego sezonu pierwszego Parallels 23 marca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon