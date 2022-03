Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Fear The Walking Dead" - zobaczcie zwiastun drugiej części 7. sezonu 0

Polska premiera drugiej połowy 7. sezonu serii Fear The Walking Dead będzie miała miejsce w poniedziałek, 18 kwietnia o 22:00 na AMC. Dzisiaj mamy dla Was zwiastun!

"Fear The Walking Dead"

W drugiej połowie 7. sezonu: minęło kilka miesięcy od nuklearnego wybuchu, po którym jedynym zwycięzcą jest Victor Strand (Colman Domingo). Stworzył swój własny system danin oraz haraczy i bezwzględnie decyduje, kto przetrwa, a kto nie. Reszta grupy mocno ucierpiała, ale dzięki temu wykształciła się w niej wielka determinacja do przeżycia, nawet jeśli oznacza to konfrontację ze Strandem i dalsze poszukiwania Padre – mitycznego miejsca, którego istnienia nikt nie może potwierdzić. Alicia (Alycia Debnam-Carey), teraz niechętna liderka byłych ludzi Teddy’ego, zmaga się z tajemniczą chorobą i konsekwencjami swoich działań. Morgan (Lennie James) stara się wierzyć, że znajdzie swoją rodzinę, i wie, że Alicia stanowi klucz do przetrwania. Kiedy dziewczyna wypowiada wojnę, paranoja i chęć zemsty Stranda tylko rosną, a razem z nimi zagrożenia z każdej ze stron.

Producentem wykonawczym Fear The Walking Dead jest Scott M. Gimple, a showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero i David Alpert. Serial produkowany jest przez AMC Studios.

Źrodło: AMC