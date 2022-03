Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"King Richard" - film z Willem Smithem w życiowej roli na DVD i Blu-ray już 25 marca! 0

Prawdziwa historia rodziny, której niezachwiana wiara zaprowadziła siostry Williams ze zniszczonych boisk Comption na najsłynniejsze tenisowe korty. Nominowana do Oscara w sześciu kategoriach, pełna inspiracji, potu i łez opowieść na DVD i Blu-ray­ już 25 marca.

Will Smith - "King Richard"

Richard Williams nie miał w życiu łatwo – dorastał w świecie, w którym czarny kolor skóry oznaczał bycie gorszym, niezależnie od pasji czy talentu. Trudno zatem się dziwić, że desperacko chciał, żeby jego dzieci stały się kimś i zyskały szacunek otoczenia. W przeciwieństwie do wielu myślących podobnie rodziców, którzy po latach starań muszą zadowolić się świadomością, że wychowali dzieci na dobrych ludzi, Richard zabrał się za wykonywanie swojego ambitnego, szczegółowo rozpisanego planu jeszcze przed narodzinami córek. To dzięki nieustępliwemu zaangażowaniu ojca, Venus i Serena zostały jednymi z najbardziej znanych tenisistek w historii sportu. Niezależnie od sytuacji Richard wchodził oknami wszędzie tam, gdzie zamykano przed nim drzwi, ignorował lekceważące uwagi białych komentatorów i trenerów, popychał córki do przekraczania kolejnych fizycznych i mentalnych barier. W końcu udało mu się osiągnąć cel.

Wszyscy marzymy – mamy rzeczy, które byśmy zrobili, gdybyśmy czuli, że są możliwe, rzeczy, które zrobilibyśmy, gdybyśmy uwierzyli. Historia Richarda i jego rodziny to właściwie spełnienie amerykańskiego snu. Niewiele jest miejsc na ziemi, w których takie kariery jak kariera Venus czy Sereny mogłyby się wydarzyć. W istocie chodzi przecież o to, aby być najlepszą wersją siebie, mimo że czasem okoliczności mogą nam nie sprzyjać. Ale siła ludzkiego ducha może przezwyciężyć okoliczności i na tym właśnie polega spełnianie naszych marzeń.

mówi Will Smith

Reżyser Reinaldo Marcus Green zafascynował się dynamiką więzi rodziny pracującej razem, aby urzeczywistnić to marzenie:

Ta historia jest tak naprawdę historią rodziny. Wszyscy Williamsowie zawsze w rozmowach wspominają swoją mamę, Oracene, która pracowała na dwie zmiany, aby zagwarantować rodzinie przeżycie. Richard również miał wiele prac, a wszystkie starsze siostry: Isha, Lyndrea i Tunde były na kortach razem z Venus i Sereną. Zbierały piłki i pozostawały na boisku dopóki nie zgasły światła. Starsze siostry pomagały opiekować się młodszymi, co wydawało mi się niewiarygodne, kiedy usłyszałem tę historię – wszystko to musiało się znaleźć w scenariuszu i na ekranie.

Tytułowy Richard Williams, w którego wcielił się Will Smith, jest kreacją obok której trudno przejść obojętnie. Aktor zebrał cały szereg entuzjastycznych recenzji, ale także zdążył już odebrać za nią pierwszego w karierze Złotego Globa, a teraz również nominację do Oscara. Jak sam wspomina, wejście w rolę ułatwiło mu odnalezienia w historii Williamsa doświadczeń swojego ojca:

Obaj czuli się lekceważeni, nieszanowani. Zacząłem odnajdywać te podobieństwa i, jak się okazuje, stałem się dzięki temu znacznie lepszym aktorem. Równolegle z pracą nad filmem, przygotowywałem swoją autobiografię. Te dwie rzeczy połączyły się zaskakująco i w ciągu półtora roku moje umiejętności aktorskie gwałtownie wzrosły. Jeśli chodzi o zdolność emocjonalnego zrozumienia swojej postaci, mogę powiedzieć że to jeden z momentów najbardziej widocznego postępu w mojej karierze.

King Richard to jeden z najważniejszych filmów 2021 roku. Otrzymał nominacje do Oscara w aż sześciu kategoriach, w tym dla najlepszego filmu, scenariusza oryginalnego, montażu i piosenki, a o nagrody aktorskie powalczą Will Smith oraz Aunjanue Ellis. 25 marca ukaże się na nośnikach BLU‑RAY i DVD.

Dodatek specjalny w wydaniu DVD:

Jak powstawał film King Richard: Zwycięska Rodzina

Dodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY:

Jak powstawał film King Richard: Zwycięska Rodzina

Will Smith jako Richard Williams

Venus i Serena z wizytą na planie

Sceny niewykorzystane

