Nicolas Cage chciałby dołączyć do uniwersum Batmana - ma nawet wybraną postać! 0

Amerykański aktor Nicolas Cage chciałby dołączyć do uniwersum o mrocznym rycerzu stworzonym właśnie przez Matta Reevesa za pomocą bijącego rekordy oglądalności w kinach filmu Batman.

Vincent Price, serial ''Batman''

Aktor przemawiając podczas festiwalu SXSW w Austin w Teksasie zdradził, że jego marzeniem jest wystąpić w filmie o obrońcy Gotham. Cage ma nawet wybraną postać, w jaką chciałby się wcielić. To Egghead, bardzo mało znany antagonista i to nie tylko fanom filmów, ale i komiksów. Pojawia się bowiem w nich niezwykle rzadko, a wprowadzony do komiksowego świata został dopiero po debiucie w serialu Batman z lat 60. XX wieku. Jego postać została bowiem stworzona specjalnie na potrzeby tej produkcji. Złoczyńcę odegrał Vincent Price.

Cage uważa, że ma pomysł na postać Eggheada i mógłby uczynić z tego bohatera kogoś naprawdę przerażającego.

Znakiem charakterystycznym Eggheada jest blada i łysa głowa oraz biało-żółty garnitur. Antagonista ten uważa się za geniusza, a jego zbrodnie zawsze w jakiś sposób miały powiązania z motywem jajka.

Jak na razie nie wiadomo czy Egghead pojawi się kiedykolwiek w nowym uniwersum Batmana. Jednak jeśli twórcom przyszedłby do głowy taki pomysł, to wiedzą do kogo uderzać.

A Wy, widzielibyście Cage’a w roli Eggheada?

Źrodło: ComingSoon