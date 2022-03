Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

J.K. Simmons nie rozumie multiwersów DC i Marvela 0

Pozycja J.K Simmonsa w Hollywood może zostać uznana za unikatową. Aktor ma bowiem okazję występować w dwóch konkurencyjnych uniwersach na podstawie komiksów – Marvel Cinematic Universe oraz DC Extended Universe.

J.K. Simmons - "Liga Sprawiedliwości"

J.K Simmons w filmach od Marvel Studios portretuje postać J. Jonaha Jamesona, właściciela gazety "Daily Bugle" pałającego nienawiścią do Spider-Mana. W produkcjach sygnowanych logiem DC Comics gra natomiast komisarza Jamesa Gordona będącego sojusznikiem Batmana oraz Ligi Sprawiedliwości.

W ostatnim czasie Simmons miał okazję powrócić do świata Człowieka Pająka za sprawą Spider-Man. Bez drogi do domu (wcześniej grał tego bohatera w trylogii Sama Raimiego, która nie miała dotychczas nic wspólnego z MCU), do tego aktor zagrał komisarza Jima Gordona w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera, gdzie Batmanem był Ben Affleck, a już niedługo ponownie sportretuje tę postać w filmie Batgirl, gdzie Affleck zostanie zastąpiony przez innego aktora – Michaela Keatona.

Co na ten temat myśli J.K Simmons?

Jak widzieliśmy, wspaniale jest być i tak naprawdę być ponownie w uniwersum Marvel oraz w uniwersum DC, w tych alternatywnych wszechświatów lub rzeczywistościach, czy czymkolwiek one są, nie wiem. Nie mam tak naprawdę pojęcia. Piszą scenariusz, ja uczę się kwestii, a reżyser mówi: "Stań tam".

Simmons dodał jeszcze, że na razie nie miał okazji obejrzeć najnowszego filmu o Batmanie, gdzie jego bohatera gra Jeffrey Wright.

A Wy co myślicie o multiwersach? Czy macie problemy z ogarnięciem tego wszystkiego?

Źrodło: Variety