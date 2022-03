Claire Danes i Tom Hiddleston na pierwszych zdjęciach z serialu ''The Essex Serpent'' 0

Wiosną na platformie Apple TV+ zadebiutuje limitowany serial The Essex Serpent, którego akcja rozgrywa się w wiktoriańskich czasach. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące produkcję, które dają nam wgląd na to jak prezentują się główne postacie serii.

The Essex Serpent to adaptacja powieści Sarah Perry o tym samym tytule. Główna bohaterka Cora, to młoda wdowa, która niedawno dzięki śmierci męża uwolniła się z toksycznego małżeństwa. Zdecydowała się wyprowadzić z wiktoriańskiego Londynu do małej wioski Aldwinter w hrabstwie Essex. Tam poznaje Willa Ransome, lidera lokalnej społeczności i zaczyna interesować się lokalnym przesądem mówiącym o tym, iż mityczne stworzenie zwane Essex Serpent powróciło na tereny hrabstwa.

Poniżej możecie zobaczyć jak w roli Cory i Willa prezentują się Claire Danes i Tom Hiddleston.







The Essex Serpent wyreżyserował Clio Barnard na podstawie scenariusza Anny Symon. Obsadę serialu uzupełniają Frank Dillane, Hayley Squires, Jamael Westman, Clémence Poésy, Dixie Egerickx i Michael Jibson.

Serial składa się z 6. odcinków. Jego premiera 13 maja 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon