Norman Reedus doznał wstrząśnienia mózgu 0

Obecnie trwają prace na planie trzeciej finałowej części 11. sezonu The Walking Dead. W trakcie nich doszło do wypadku, w wyniku którego aktor Norman Reedus doznał wstrząśnienia mózgu.

Norman Reedus, serial ''The Walking Dead''

Jak donoszą zagraniczne media do wypadku doszło 11 marca. Nie zdradzono niestety w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Nie wiadomo także czy miało to miejsce podczas kręcenia jakiejś sceny czy w trakcie innych prac na planie.

Teraz jednak Reedus ma się już dobrze. Jak mówi jego rzecznik Jeffrey Chassen, aktor wkrótce będzie gotowy powrócić na plan, a na czas jego nieobecności przesunięto prace nad finałowym odcinkiem, po to, aby Reedus mógł być obecny podczas ostatniego klapsu na planie The Walking Dead.

Seria The Walking Dead to jeden z najpopularniejszych seriali post-apokaliptycznych obecnych czasów. Produkcja zadebiutowała w 2010 roku i doczekała się 11. sezonów oraz licznych spin-offów, które również są chętnie oglądane przez widzów. W tym roku premierę będzie mieć ostatnia część jedenastej serii składającej się z 24 epizodów. Jej emisja podzielona została na trzy 8-odcinkowe części. Dwie pierwsze miały już swoją premierę. Czekamy więc na wielki finał.

Źrodło: Deadline