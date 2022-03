Secret Invasion zapowiada się na jeden z najbardziej intrygujących seriali Marvel Studios powstających dla platformy streamingowej Disney+. Chyba wszyscy fani Marvel Cinematic Universe oczekują, że będzie on zawierał pełnowymiarową inwazję Skrulli na Ziemię.

W social mediach pojawiły się zdjęcia z planu, na których widniała gazeta z podobizną Dona Cheadle'a. Samuel L. Jackson, potwierdził, że War Machine będzie częścią serialowej historii. Zresztą aktor nie raz i nie dwa chwalił już obsadę, z którą pracuje przy tym projekcie.