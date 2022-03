Gwiazda franczyzy "Avatar" Zoe Saldana podzieliła się z fanami filmu Jamesa Camerona bardzo pozytywnymi wiadomościami. Aktorka miała okazję widzieć fragment sequelu najbardziej kasowego filmu w historii kina.

Jest to zdecydowanie skok do przodu w stosunku do pierwszego "Avatara", więc musisz się na to przygotować. To będzie przygoda, której nigdy nie zapomnisz. Nie mogę przestać się krztusić, gdy o tym myślę. Udało mi się zobaczyć zaledwie 20 minut drugiej części, tuż przed końcem ubiegłego roku. I zaniemówiłam. Byłam poruszona do łez.

mówiła Zoe Saldana