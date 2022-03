Data premiery i pierwsze plakaty serialu Netflix ''Resident Evil'' 0

Aktorski serial Netflix z serii Resident Evil zawita na platformę już latem. Serwis wraz z ogłoszeniem daty premiery opublikował także pierwsze plakaty.

fragment plakatu promującego serial ''Resident Evil''

Poniższe trzy grafiki są dość sugestywne. Przedstawiają pigułkę oraz krew co nawiązuje do znanego nam bardzo zakaźnego wirusa T.







Akcja serialu rozgrywać ma się w roku 2036, a więc 14 lat po tym, jak śmiertelny wirus spowodował globalną apokalipsę. Główna bohaterka to Jade Wesker, która walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez krwiożercze zwierzęta i ludzi. W tej niesamowicie nieprzyjaznej dla życia rzeczywistości Jade prześladuje jej przeszłość w New Racoon City, mrożące krew w żyłach związki jej ojca z korporacją Umbrella oraz to co stało się z jej siostrą Billie. Akcja serialu osadzona ma być w dwóch różnych liniach czasowych.

Twórcą produkcji jest Andrew Dabb i Mary Leah Sutton. Głównym antagonistą serii jest Albert Wesker, nikczemny szef Umbrella Corporation, w którego wciela się Lance Reddick. W obsadzie są także Ella Balinska, Adeline Rudolph, Tamara Smart, Siena Agudong, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti i Turlough Convery.

Premiera serialu 14 lipca 2022 roku. Pierwszy sezon Resident Evil składa się z 8. odcinków.

Źrodło: Deadline