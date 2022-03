''Anatomia skandalu'' - zwiastun nowego serialu od twórcy ''Wielkich kłamstewek'' 0

Anatomia skandalu to nowy thriller psychologiczny i dramat sądowy w jednym, który zmierza na platformę Netflix. Serwis opublikował pierwszą zapowiedź tej opartej na bestsellerowej powieści Sarah Vaughan produkcji.

serial ''Anatomia skandalu''

Anatomia skandalu to wnikliwa i trzymająca w napięciu seria o towarzyskich i politycznych skandalach oraz przyzwoleniach jakie panują w tym towarzystwie.

Główni bohaterowie to James i Sophie Whitehouse. Małżonkowie żyją beztrosko obracając się pośród elit. Ich idealne życie łamie się, kiedy James, szanowany polityk, zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo. Sophie stara się bronić męża, jednak na jaw wychodzą coraz to nowe tajemnice. Oliwy do ognia dolewa prawniczka Kate Woodcroft, która prowadzi własną krucjatę.

Twórcy serialu to David E. Kelley, mający na swoim koncie Wielkie kłamstewka i Od nowa oraz Melissa James Gibson. W rolach głównych występują Sienna Miller jako Sophie, Michelle Dockery jako Kate, Rupert Friend jako James, Naomi Scott jako Olivia i Josette Simon jako Angela. Reżyserem wszystkich sześciu odcinków serialu jest S. J. Clarkson, pracująca m.in. przy serialu Dexter.

Premiera Anatomii skandalu na Netflix 15 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Comingsoon, Netflix