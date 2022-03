''Candy'' - pierwszy zwiastun serialu Hulu o morderczyni Candy Montgomery 0

Platforma Hulu opublikowała pierwszą zapowiedź limitowanego serialu Candy, który ukaże nam kulisy zbrodni, którą swego czasu żył cały Teksas.

Jessica Biel, serial ''Grzesznica''

Poniższe wideo daje nam pierwsze spojrzenie na Jessicę Biel w roli Candy Montgomery. Widzimy także Melanie Lynskey, która wciela się w jej ofiarę – Betty Gore.

Candy Montgomery to morderczyni z Teksasu, która zabiła siekierą swoją własną przyjaciółkę Betty, kiedy ta dowiedziała się, że ma romans z jej mężem. Nic nie wskazywało na to, iż Candy nosi w sobie takie zamiary. Kobieta z pozoru miała ułożone życie – mąż, dzieci, dom, wraz z mężem i przyjaciółmi brała czynny udział w lokalnej kościelnej społeczności. To wszystko jednak męczyło ją, presja konformizmu odcisnęła na niej swoje piętno. Betty chciała wolności, a ta doprowadziła ją do morderstwa. Do wydarzenia tego doszło w latach 80. ubiegłego wieku.

Scenariusz Candy napisała Robin Veith. W obsadzie oprócz Biel i Lynskey, znajdują się Pablo Schreiber, Timothy Simons i Raúl Esparza.

Premiera Candy 9 maja 2022 roku.

Źrodło: TVLine