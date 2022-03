Chance Perdomo dołączył do obsady spin-offu ''The Boys'' 0

Po rezygnacji Shane'a Paula McGhie z występu w spin-offie The Boys, rozpoczęto castingi w celu wyłonienia nowego aktora, który wcieli się w główną rolę. Angaż otrzymał Chance Perdomo.

Chance Perdomo, serial ''Chilling Adventures of Sabrina''

Perdomo pojawił się w serialu Chilling Adventures of Sabrina. Zagrał także w filmie After. Ocal mnie i After Ever Happy. Angaż w zamówionym przez Amazona serialu może otworzyć mu drzwi do wielkiej kariery.

Aktor wcieli się w młodego superbohatera. Ani jego imię ani inne szczegóły odnośnie tej postaci nie zostały ujawnione. Nie wiadomo jeszcze kto zastąpi Aimee Carrero, która wraz z McGhie odeszła z produkcji.

W obsadzie pozostali Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Maddie Phillips i Reina Hardesty.

Omawiany spin-off The Boys nie posiada jeszcze swojego tytułu. Wiadomo jednak, że będzie śledził on grupę młodych superbohaterów uczęszczających do jedynej w swoim rodzaju, amerykańskiej uczelni przeznaczonej wyłącznie dla młodych ludzi z niezwykłymi mocami, która oczywiście przypadkowo jest własnością Vought International. Podobnie, jak The Boys nowa seria tworzona jest z myślą o kategorii wiekowej R. Poznamy młodych Supes, którzy walcząc z hormonami, rywalizują ze sobą i wystawiają na próbę swoje fizyczne, seksualne i moralne granice.

Źrodło: Deadline