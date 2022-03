Judd Apatow pracuje nad sequelem ''40 lat minęło'' 0

Po 10 latach Judd Apatow postanowił powrócić do komedii 40 lat minęło i nakręcić jej kontynuację. Czy poszerzanie tego uniwersum ma sens?

Paul Rudd i Leslie Mann, film ''40 lat minęło''

40 lat minęło to spin-off komedii Wpadka z 2007 roku również w reżyserii Apatowa. W produkcji tej pojawiły się postacie Pete i Debbie, którym reżyser postanowił poświęcić osobny film. Teraz Apatow idzie dalej. Chce nakręcić kontynuację filmu 40 lat minęło i jak mówi – zawsze chciał to zrobić i teraz właśnie nadszedł ten czas.

Nie mogłem tego zrobić 5 lat temu i nie mogę za 5 lat. Czuję, że '40 lat minęło' dobrze się zestarzało. Zawsze wydawało mi się, że Ci co to oglądają właśnie kończą tytułowe 40 lat i idealnie rozumieją ukazane tam problemy. Dlatego zrozumieją też problemy czasu dekadę później. powiedział Apatow

Sequel nosić ma tytuł This Is 50. Fabularne szczegóły kontynuacji nie są na razie znane. Nie wiadomo także czy do swoich ról powrócą Leslie Mann i Paul Rudd.

40 lat minęło ukazuje małżeństwo w średnim wieku, które przechodzi totalny kryzys. Pete i Debbie ciągle się kłócą, a jednocześnie wciąż się kochają. Starają się pogodzić wszystkie aspekty wspólnego życia, a jednocześnie przy tym nie zwariować.

