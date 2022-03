Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mantis i Drax na planie zdjęciowym "Guardians of the Galaxy Vol. 3"

Strażnicy Galaktyki powracają powoli na plan zdjęciowy kolejnej odsłony popularnego cyklu Marvel Studios!

James Gunn ciężko pracuje nad swoim kolejnym projektem, którym będzie film Guardians of the Galaxy Vol. 3. W sieci pojawiło się już kilka zdjęć Draxa (Dave Bautista) i Mantisa (Pom Klementieff) ubranych i gotowych do akcji.

Bardzo prawdopodobne, że przy okazji trzeciej odsłony serii, Dave Bautista będzie spędzał nieco mniej czasu u charakteryzatorów z racji kostiumu, który będzie zakrywał jego tułów. Wcześniej biegał on po planie bez koszulki czy też superbohaterskiego kombinezonu, więc musiał spędzać nieco więcej czasu na krześle przygotowując się do wejścia plan.

Na razie ujawniono bardzo niewiele, jeśli chodzi o film Guardians of the Galaxy Vol. 3. Z napisów końcowych poprzedniej odsłony wiemy, że tytułowa grupa znajdzie nowego wroga w postaci Adama Warlocka. Oczekuje się również, że High Evolutionary pojawi się na ekranie.

W filmie występują również Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Sean Gunn, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Will Poulter i Chukwudi Iwuji.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ma wejść do kin 5 maja 2023 roku.

Źrodło: ComicBookMovie