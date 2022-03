Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Tekken: Bloodline" - teaser nowego serialu animowanego Netflixa 0

Platforma Netflix zaprezentowała teaserowy zwiastun swojego nowego głośnego serialu animowanego opartego na kultowej serii gier wideo – Tekken: Bloodline.

Jin Kazama nauczył się rodzinnych sztuk samoobrony, tradycyjnych sztuk walki w stylu kazama, od swojej matki w młodym wieku. Mimo to był bezsilny, gdy nagle pojawiło się potworne zło, niszcząc wszystko, co mu bliskie, zmieniając jego życie na zawsze. Zły na siebie, że nie może tego powstrzymać, Jin poprzysiągł zemstę i szukał absolutnej władzy, aby ją wyegzekwować. Jego misja doprowadzi do ostatecznej bitwy na światowej scenie — Turnieju Króla Żelaznej Pięści.

W serialu pojawi się wiele kultowych postaci znanych fanom serii "Tekken". Na razie dokładna data premiery nie została ustalona przez Netflixa.

Serial Tekken: Bloodline pojawi się w serwisie streamingowym amerykańskiego giganta jeszcze w tym roku.

Źrodło: Netflix