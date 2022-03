Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Furia" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu Furia.

Seans pod tytułem: Furia odbędzie się 24.03.2022 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Więcej informacji znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Film dokumentalny o Aleksandrze Roli — wyjątkowej i bezkompromisowej zawodniczce MMA, która ku zdumieniu całego środowiska, w ciągu roku pokonała w Polsce wszystkie przeciwniczki, mimo że trenować zaczęła niewiele wcześniej. Z każdą walką rośnie stres, pojawiają się kontuzje i konflikty. Furia to film o marzeniach i spełnianiu wyznaczonych celów oraz cenie, jaką za to płacimy. To także opowieść o potrzebie bliskości i o tym, jak za wszelką cenę jej pragniemy i jak ją sobie rekompensujemy.

