Daniel Radcliffe nie zamierza wracać (przynajmniej na razie) do roli Harry'ego Pottera

Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów należących do serii stworzonej przez J.K. Rowling opowiadającej o cudownie ocalonym chłopcu z błyskawicą na czole, chciałby wyreżyserować ósmą część sagi – Harry Potter i przeklęte dziecko. Aktor wcielający się w Harry’ego nie jest jednak zainteresowany powrotem do roli.

Daniel Radcliffe, film ''Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II''

Columbus miał nadzieję na ponowne 'zjednoczenie' na planie całej trójki aktorów wcielających się w głównych bohaterów – Daniela Radcliffe'a, Emmę Watson i Ruperta Grinta. Radcliffe jednak stanowczo odmówił powrotu do roli Harry’ego. Nic dziwnego, bowiem dużo czasu zajęło mu odcięcie się od łatki czarodzieja z dziwaczną blizną na czole.

Daniel w odniesieniu do programu Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu, tak w rozmowie z New York Timesem skomentował pomysł Columbusa:

To nie jest odpowiedź, którą ktokolwiek chciałby usłyszeć, ale myślę, że mogłem wrócić i cieszyć się tym, ponieważ nie jest to już część mojego codziennego życia. Doszłem do punktu, w którym mogę powiedzieć, że wyszedłem z Pottera. Jest ok i jestem zadowolony z tego, gdzie jestem teraz, a powrót do roli byłby ogromną zmianą w moim życiu.

Mimo tego, Radclifee nie zamyka sobie ostatecznie drogi do powrotu. Dla niego jest to po prostu za wcześnie:

Nigdy nie powiem nigdy. Chłopaki z 'Gwiezdnych wojen' mieli jakieś 30, 40 lat zanim wrócili. Dla mnie to dopiero 10, także nie jest to coś, czym jestem teraz zainteresowany.

Książka Harry Potter i przeklęte dziecko to tak naprawdę sztuka teatralna, której akcja toczy się 19 lat po wydarzeniach przedstawionych w Insygniach śmierci. Ukazana historia skupia się na Albusie, najmłodszym synu Harry’ego i Ginny, który rozpoczyna naukę w Hogwarcie, gdzie zaprzyjaźnia się z synem Draco Malfoya – Scorpiusem.

Źrodło: ComingSoon