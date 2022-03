Legendary pracuje nad sequelem filmu ''Godzilla vs. Kong'' 0

Niecały rok po kinowej premierze filmu Godzilla vs. Kong studio Legendary rozpoczyna prace nad sequelem. Pierwsze doniesienia o planowanej kontynuacji pojawiły się już w ubiegłym roku, wtedy jednak studio nie zaprzeczyło ani nie potwierdziło tym informacjom.

film ''Godzilla vs. Kong''

Teraz jednak, jak donoszą zagraniczne media studio Legendary potwierdziło, że prace nad sequelem trwają i są na dość zaawansowanym poziomie, bowiem ekipa na plan filmu ma wejść jeszcze w tym roku. Plany umiejscowione będą w Australii, podobnie jak przy filmach Kong: Wyspa Czaszki i Godzilla vs. Kong znajdować się one w dużej mierze będą w mieście Gold Coast i w całym południowo-wschodnim stanie Queensland.

Nadchodzący film przynieść ma Queensland ponad 79 miliona dolarów zastrzyku gospodarczego, a także stworzyć ponad 500 miejsc pracy dla lokalnej obsady i ekipy i dać możliwość zarobku ponad 750 statystom.

Wszelkie szczegóły fabularne kontynuacji trzymane są w ścisłej tajemnicy. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że sequel nosić będzie tytuł Son of Kong. Oficjalnych potwierdzeń co do tego jednak nie ma. Wiadomo zaś, że film wyprodukuje Eric McLeod. Reżyser nie został jeszcze ujawniony. Godzillę vs. Kong wyreżyserował Adam Wingard. Film ten pomimo równoczesnego debiutu w kinach i na HBO Max, do tej pory zarobił ponad 460 mln dolarów brutto.

Źrodło: ComingSoon