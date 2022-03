Obsadzono role Mary i Johna w prequelu ''Nie z tego świata'' 0

Powstający dla The CW prequel serialu Nie z tego świata znalazł odtwórców głównych ról. W młodą Mary i młodego Johna wcielą się Meg Donnelly i Drake Rodger.

serial ''Nie z tego świata''

Mary Campbell i John Winchester to rodzice znanych z serialu Nie z tego świata Sama i Deana Winchesterów.

Mary poznamy w wieku 19 lat, która już od dziecka walczy z siłami ciemności. Po stracie bliskiej osoby, zahartowana w boju łowczyni rozważa porzucenie rodzinnego biznesu. Jej decyzję zmienia jednak nagłe zniknięcie jej ojca i przybycie do miasteczka Johna, który niedawno wrócił z Wietnamu. Mężczyzna obecnie nie ma celu w życiu, jednak w rodzinnym mieście odnajduje nową misję, a ślady przeszłości ojca prowadzą go do tajnej organizacji i zupełnie nowej wojny.

Jak twierdzi The CW The Winchesters ma być epicką, nieopowiedzianą do tej pory historią miłosną, o tym jak John spotkał Mary i postawił wszystko na szali, aby nie tylko ocalić swoją wielką miłość, ale i cały świat. Całość opowiedziana zostanie z perspektywy narratora – Deana, w roli którego powróci Jensen Ackles.

Nie z tego świata to serial, który doczekał się, aż 15 sezonów. Emitowany był od 2005 do 2020 roku. Opowiada on o losach rodzeństwa – Deana i Sama, którzy odnajdują swoje powołanie w trakcie poszukiwania ojca, który od 22 lat polował na istniejące na świecie zło.

Źrodło: Variety