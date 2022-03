Amy Wang scenarzystką sequela filmu ''Bajecznie bogaci Azjaci'' 0

Od premiery kinowej komedii romantycznej Bajecznie bogaci Azjaci minęły już 4 lata. Niedługo po niej ogłoszono powstanie kontynuacji. Od tego czasu jednak o projekcie była cisza, aż do teraz. Jak podają zagraniczne media Warner Bros. Pictures zatrudnił scenarzystkę.

film ''Bajecznie bogaci Azjaci''

Scenariusz kontynuacji Bajecznie bogaci Azjaci napisze Amy Wang. Będzie to dla niej pełnometrażowy debiut, bowiem do tej pory Amy pracowała tylko nad krótkometrażowymi produkcjami.

Sequel opierać będzie się na drugiej książce Kevina Kwana pochodzącej z trylogii Crazy Rich Asians zatytułowanej China Rich Girlfriend. Za jego reżyserię odpowie ponownie Jon M. Chu. Jak na razie członkowie obsady nie zostali oficjalnie potwierdzeni, ale według zagranicznych źródeł prawdopodobnie na ekranie ponownie zobaczymy Henry Goldinga i Constance Wu. Nie wiadomo co z angażami Michelle Yeoh, Awkwafiny i Gemmy Chan.

O co chodziło w filmie Bajecznie bogaci Azjaci?

Pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu (Wu) zgadza się pojechać ze swoim długoletnim chłopakiem – Nickiem Youngiem (Golding) do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Rachel cieszy się, że po raz pierwszy zobaczy Azję, ale jednocześnie denerwuje się przed spotkaniem z rodziną Nicka. Ponadto zupełnie niespodziewanie dowiaduje się, że jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych szczegółach ze swojego życia. Okazuje się, że to nie tylko potomek jednej z najzamożniejszych rodzin w kraju, ale także jeden z najbardziej pożądanych kawalerów. Fakt, że Rachel jest jego dziewczyną, sprawia, że biorą ją za cel zazdrosne panny z towarzystwa, a co gorsze – również niepochwalająca tego związku matka Nicka (Yeoh). Szybko staje się jasne, że chociaż miłości nie można kupić, pieniądze mogą jednak nieźle namieszać.

Komedia ta przy budżecie 30 mln dolarów zarobiła ponad 230 mln. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się na kontynuację.

Źrodło: Deadline