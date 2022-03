Daniela Melchior z ''Legionu samobójców'' trafi do ''Szybkich i wściekłych'' 0

Daniela Melchior, film ''Legion samobójców: The Suicide Squad''

Melchior obecnie negocjuje warunki swojego angażu. Nie wiadomo jednak w jaką bohaterkę miałaby się wcielić. Możliwe, iż zagra kolejnego antagonistę i znajdzie się w tej roli u boku Jasona Momoa, który obsadzony został w jubileuszowym filmie jako czarny charakter.

Za reżyserię dziesiątej części odpowie Justin Lin. Scenariusz pisze Chris Morgan. Do swoich ról powrócić mają Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel i Sung Kang.

Seria ta rozpoczęła się w 2001 roku. W ubiegłym roku do kin weszła 9. część cyklu, w której to Dominic Toretto prowadzi spokojne życie z Letty i ze swoim synem Brianem. Jednak nadal czyhają na niego różne niebezpieczeństwa. Tym razem Dominic musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa znów połączyła siły, żeby pokonać wroga – doskonałego kierowcę Jacoba Toretto, który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat. Wszystkie dotychczasowe filmy z tej serii wliczając w to spin-off Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw do tej pory zarobiły na całym świecie ponad 6 miliardów dolarów.

Premiera filmu Szybcy i wściekli 10 zaplanowana jest na 19 maja 2023 roku.

Źrodło: The Wrap