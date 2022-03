Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

I tak po prostu HBO Max zamawia 2. sezon "I tak po prostu..." 0

HBO Max podjęło decyzję o zamówieniu 2. sezonu I tak po prostu…, spin-offu kontynuującego przygody bohaterek kultowego Seksu w wielkim mieście.

Sarah Jessica Parker - "I tak po prostu..."

Pierwsza seria I tak po prostu… zakończyła się 3 lutego i pomimo tego, że HBO Max czekało długo z potwierdzeniem odnowienia, to wydaje się, że była to tak naprawdę tylko i wyłącznie formalność. Casey Bloys, dyrektor do spraw treści dla HBO i HBO Max, powiedział przed finałem że I tak po prostu… był jak dotąd najbardziej udanym oryginalnym serialem platformy streamingowej. Pozytywnie na temat kontynuowania serialu wypowiadali się także showrunner Michael Patrick King oraz gwiazda i producentka wykonawcza Sarah Jessica Parker.

Jestem zachwycony i podekscytowany, że mogę opowiedzieć więcej historii o tych odważnych postaciach – granych przez potężnych, niesamowitych aktorów. Faktem jest, że wszyscy jesteśmy zachwyceni. I tak po prostu… nasze życie seksualne powróciło.

powiedział Michael Patrick King

Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) które poznaliśmy, kiedy próbowały radzić sobie ze skomplikowaną rzeczywistością, gdy miały po trzydzieści kilka lat, są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle stają przed dobrze nam znanymi problemami.

Źrodło: Variety