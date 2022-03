Johnny Carson doczeka się biografii - Joseph Gordon-Levitt zagra główną rolę 0

Jedna z najpopularniejszych i najbardziej znanych osobistości w historii amerykańskiej telewizji, czyli Johnny Carson, doczeka się swojego serialu biograficznego. Poznaliśmy nazwisko aktora, który zagra główną rolę.

Joseph Gordon-Levitt - "Power"

Joseph Gordon-Levitt, bo właśnie o nim mowa, zagra główną rolę w produkcji biograficznej, która przybliży nam sylwetkę Johnny’ego Carsona, słynnego amerykańskiego prezentera telewizyjnego.

Serial zatytułowany "King Of Late Night" będzie śledzić życie i karierę pioniera telewizji, Johnny’ego Carsona – od Nowego Jorku przez Los Angeles, aż po Las Vegas. W październiku 1962 roku zadebiutował, jako prowadzący program stacji NBC "The Tonight Show". To właśnie dzięki temu show szybko stał się gwiazdą amerykańskiej telewizji. Poza tym "King Of Late Night" ukaże w jaki sposób jego kariera weszła w konflikt z bardziej kolorowymi aspektami życia osobistego Johnny’ego Carsona.

Serial został napisany przez twórcę Deadwood – Davida Milcha. Produkcja reżyserowana będzie przez Jaya Roacha.

Źrodło: Deadline