"Bigger Than Us" - przejmujący zwiastun dokumentu o zmianach klimatycznych i ich wpływie na środowisko 0

Mają między 18 a 25 lat, zmieniali ustawodawstwo, budowali szkoły, mobilizowali tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci. Na całym świecie młodzi ludzie mają odwagę, żeby marzyć, eksperymentować i robić w życiu ważne rzeczy, podczas gdy wszyscy inni oraz wszystkie instytucje zawiodły. Co jeśli to oni najlepiej wszystko rozumieją? POSŁUCHAJCIE MŁODYCH!

"Bigger Than Us"

Bigger Than Us prezentowany był podczas MFF w Cannes w sekcji "Kino dla klimatu" mającej na celu zwiększenie świadomość widzów na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na środowisko.

Melati – główna bohaterka filmu Bigger Than Us – od sześciu lat walczy z zanieczyszczeniem plastikiem, z którym zmaga się jej rodzima Indonezja. Podobnie jak ona, całe młode pokolenie mobilizuje się, żeby naprawić świat. Nastolatkowie i młodzi ludzie na całym świecie walczą o prawa człowieka, klimat, wolność słowa, sprawiedliwość społeczną, dostęp do edukacji lub żywności. O godność. Sami przeciw wszystkim, czasem ryzykując własnym życiem i bezpieczeństwem, chronią, oskarżają i dbają o innych. O ziemię. To oni dokonują zmian.

Melati podróżuje po całym świecie, żeby ich spotkać. Chce zrozumieć, jak się nie poddawać i dalej robić swoje. Od faveli w Rio po odległe wioski Malawi, od tratw przybijających do wybrzeży wyspy Lesbos, po ceremonie organizowane przez rdzennych Amerykanów w górach Colorado – Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad i Winnie pokazują nam świat, gdzie rządzą odwaga i radość, gdzie ludzie poświęcają się wyższym celom.

W czasach, kiedy wydaje się, że wszystko się rozpada, ci młodzi ludzie pokazują nam, jak żyć.

Film trafi do polskich kin 22 kwietnia.

Źrodło: Best Film