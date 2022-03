Alex Wolff dołącza do ''Oppenhaimera'' 0

Christopher Nolan pomimo rozpoczętych już prac na planie filmu Oppenheimer dalej kompletuje obsadę. Do listy płac dołączył właśnie Alex Wolff.

Alex Wolff, film ''Świnia''

Wolff w ostatnim czasie wystąpił u boku Nicolasa Cage'a w filmie Świnia. Mogliśmy podziwiać go także w horrorze Shyamalana Old, a także w obu częściach nowego Jumanji, gdzie wcielił się w postać Spencera Gilpina.

Rola Wolffa nie została ujawniona. Nie ma w tym nic zaskakującego, bowiem Nolan jak na razie nie zdradził praktycznie nic z tego w kogo wcieli się zebrana przez niego gwiazdorska obsada. Wiemy jedynie kto sportretuje tytułową postać. To Cillian Murphy. Zdjęcia do filmu trwają już od kilku tygodni. Plan umiejscowiony jest w Nowym Meksyku.

W obsadzie filmu są także Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz i David Dastmalchian.

Scenariusz do filmu oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" autorstwa Kaia Birda i zmarłego niedawno Martina J. Sherwina. Oppenhaimer opowie o zaangażowaniu fizyka J. Roberta Oppenhaimera w Projekt Manhattan. Mężczyzna miał wielki wkład w stworzenie bomby atomowej, która w znaczący sposób zmieniła losy II wojny światowej.

Premiera Oppenhaimera zaplanowana jest na 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter