Hogwart w klipie promującym trzeci film z serii ''Fantastyczne zwierzęta'' 0

W sieci za pośrednictwem Warner Bros. Pictures zadebiutował pierwszy klip promujący trzecią część filmu Fantastyczne zwierzęta. Znajdziecie go w dalszej części artykułu.

fragment plakatu promującego film ''Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a''

Trwający trochę ponad minutę klip przenosi nas do Hogwartu, gdzie Newt Scamander, Jacob Kowalski, Theseus Scamander i profesor Eulalie Hicks wybrani przez Dumbledore’a znajdują się w Pokoju Życzeń znanym z serii o Harrym Potterze.

Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?

Za kamerą stanął reżyser dwóch poprzednich części – David Yates. Premiera filmu Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a już 15 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon