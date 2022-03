''Grace i Frankie'' - Netflix podał datę premiery finałowych odcinków 0

Po 7 miesiącach od udostępnienia przez Netflix pierwszych czterech odcinków finałowego, siódmego sezonu komediowego dramatu Grace i Frankie, platforma podzieliła się z widzami datą premiery reszty epizodów.

fragment plakatu promującego serial ''Grace i Frankie''

Po emisji czterech pierwszych odcinków pozostało jeszcze 12. epizodów. Ich premiera zaplanowana jest na 29 kwietnia 2022 roku.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery serwis udostępnił plakat promujący finałowy sezon. Widzimy na nim główne bohaterki, w które wcielają się Jane Fonda i Lily Tomlin, na ich kultowych leżakach.

Produkcja ta jest najdłuższym serialem oryginalny amerykańskiego giganta streamingowego. Ukazuje zabawne perypetie dwóch kobiet w starszym wieku, które do tej pory miały poukładane życie. Jednak wywraca się im ono do góry nogami, gdy dowiadują się, że ich mężowie są gejami, a do tego są w sobie zakochani i co gorsza planują ślub. Pozostawione same sobie kobiety zaprzyjaźniają się i razem stawiają czoła niepewnej przyszłości starając się odnaleźć w zupełnej nowej dla siebie sytuacji. Dopiero po tych wszystkich perturbacjach życiowych odkrywają prawdziwą definicję rodziny.

