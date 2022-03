Kolejny sezony "The Office PL" jeszcze w tym roku w CANAL+ 1

Po sukcesie pierwszego sezonu polskiej wersji światowego hitu, opartego na brytyjskim formacie BBC, już wiosną rozpoczną się zdjęcia do drugiej serii.

fragment plakatu "The Office PL"

Za scenariusz ponownie będą odpowiadać Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, za reżyserię Maciej Bochniak. Producentem kreatywnym serialu jest Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jake Vision DGA Studio.

Osią fabuły będą dalsze losy pracowników Kropliczanki oraz ich dwójki co-prezesów, Patrycji (Vanessa Aleksander) i Michała (Piotr Polak). Po udanej obronie firmy i sukcesie Patrycji, stawka w drugim sezonie będzie jeszcze wyższa. Michał i Patrycja zmierzą się w pojedynku o stanowisko w zarządzie spółki do której należy Kropliczanka. Bohaterom prześcigającym się w innowacyjnych, biznesowych rozwiązaniach będą towarzyszyć nowi, świeżo zrekrutowani pracownicy Kropliczanki.

Co mają wspólnego scenarzyści THE OFFICE PL i Michał Holc, główny bohater serialu? Nie specjalnie przejmujemy się tym, że możemy kogoś obrazić. Kiedy pisaliśmy pierwszy sezon nie wiedzieliśmy jak serial zostanie przyjęty, w końcu mierzyliśmy się z legendą. Teraz, kiedy wiemy, że reakcje były bardzo dobre, możemy pozwolić sobie na jeszcze więcej. W końcu, kto nie ryzykuje, ten nie pije Kropliczanki. W drugim sezonie będzie kilku nowych bohaterów, kilka bardzo ciekawych występów gościnnych, ale to co się nie zmieni to humor i sytuacje, które z jednej strony śmieszą, z drugiej każą się wstydzić za bohaterów.

mówi Łukasz Sychowicz, head writer.

Oglądam THE OFFICE PL i nie mogę się nadziwić jak świetnym jestem tam szefem – skutecznym, inteligentnym, odważnym, kreatywnym, wytrwałym, spontanicznym, wizjonerskim, a z drugiej strony empatycznym, kulturalnym, wspierającym, wyrozumiałym, z wyjątkowym poczuciem humoru. Ludzie powinni to oglądać i czerpać z takich życiowych postaw garściami. Rasowy prezes w akcji i polska myśl biznesowa w najlepszym wydaniu. Poza tym ja tu nie tylko gram, ja równolegle uczę się jak robić biznes i jeszcze mi za to płacą. I później, jak aktorstwo mi się znudzi, to odnajdę się w każdym korpo i to bez ścieżki kariery, od razu na szczycie.

dodaje Piotr Polak, czyli Michał Holc, prezes firmy Kropliczanka, główny bohater serialu

THE OFFICE to światowa marka. Według Nielsena w 2020 roku był to najchętniej oglądany serial w Stanach Zjednoczonych. Polska wersja to pierwsze mockumentary w portfolio CANAL+. Pomimo że format liczy już ponad 20 lat, jest wręcz stworzony do streamingu, co potwierdzają świetne wyniki oglądalności w CANAL+ online. Ma też unikalny potencjał niekonwencjonalnej promocji word-of-mouth w digitalu, co potwierdziła kampania pierwszego sezonu. Decyzja o kontynuacji jest też wynikiem naszej strategii programowej, której założeniem jest różnorodność gatunkowa i tematyczna – zarówno treści zagranicznych, jak i tych oryginalnych produkowanych w Polsce.

mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ POLSKA

The Office PL (12 odcinków) miał premierę 22 października 2021 r. Akcja polskiej wersji serialu opartego na licencji BBC, rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników „Kropliczanki”.

W pierwszym sezonie The Office PL wystąpili m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka.

Źrodło: Canal+