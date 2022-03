Stacja nie ujawnia jeszcze szczegółów scenariusza ani obsady, natomiast wiadomo, że zdjęcia będą realizowane m.in. ponownie na Podlasiu, a w głównej roli powróci Michał Żurawski.

Ostatni odcinek drugiego sezonu zostawił widzów w dramatycznym momencie. Pytanie, jakiego Kruka zobaczymy w kolejnym sezonie, bo jak mawia Szeptucha „nikt nie jest z natury ani zły ani dobry”. Czy bohater ulegnie nękającym go całe życie demonom, czy jako stróż prawa i ojciec kilkuletniego dziecka wendetę zaplanuje zupełnie inaczej? Sama byłam zaintrygowana w którą stronę pójdzie scenarzysta, bo Kruk to totalnie niejednoznaczna postać. Mogę zapewnić, że będziecie mu kibicować zaciskając pięści do białości. I o to chodzi w dobrym kryminale.

mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ POLSKA