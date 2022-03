"The Survivor" - zwiastun filmu HBO o bokserskim mistrzu z Auschwitz 0

HBO Films, które nabyło prawa do dystrybucji filmu The Survivor zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun o polskim bokserze Harrym Hafcie.

Ben Foster - "The Survivor"

Scenariusz do filmu został oparty na książce "Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano" autorstwa Alana Hafta. Harry Haft był Żydem polskiego pochodzenia, który trafił najpierw do obozu koncentracyjnego w Jaworzenie, a następnie do obozu Auschwitz-Birkenau. Brał tam udział w walkach pięściarskich pomiędzy więźniami dla rozrywki jego oprawców.

Bez wiedzy tych, którzy próbują go zniszczyć, Haft kieruje się najważniejszym powodem, dla którego każdy mężczyzna musi przeżyć – dążeniem do ponownego zjednoczenia się z kobietą, którą kocha. Po brawurowej ucieczce udaje się do Nowego Jorku, gdzie wykorzystuje swoje umiejętności bokserskie, aby wypracować sobie imię w nadziei na znalezienie swojej jedynej prawdziwej miłości. Jego nieposkromiony duch umieszcza go na ringu z legendami boksu, takimi jak Rocky Marciano, gdy walczy o zrozumienie swojej przeszłości i odzyskanie życia, które zostało mu skradzione.

W filmie występują Ben Foster jako Harry Haft, Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, Saro Emirze, Dar Zuzovsky, Danny DeVito i John Leguizamo. Premiera 27 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: HBO