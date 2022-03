Batman rozmawia z Jokerem - zobacz usuniętą scenę z ''Batmana'' 0

Bijący rekordy popularności w kinach film Matta Reevesa Batman pierwotnie wyglądać miał nieco inaczej. Książe zbrodni Gotham – Joker odegrać miał znaczącą rolę, scenę tą zdecydowano się jednak wyciąć.

film ''Batman''

Poniższy fragment ukazuje nam scenę rozmowy Batmana, w którego wciela się Robert Pattinson z Jokerem sportretowanym przez Barry'ego Keoghana. Mroczny Rycerz odwiedza go w Arkham, aby dzięki Jokerowi stworzyć psychologiczny portret i dowiedzieć się czym może kierować się jego nowy przeciwnik – Człowiek-Zagadka. Scenę zdecydowano się wyciąć, aby nie zostawić domysłów co do potencjalnego sequela oraz, aby skupić się na integralności centralnego konfliktu. W kinowej wersji Batmana nawiązanie do Jokera mamy jedynie pod koniec filmu, gdy nawiązuje on rozmowę z Człowiekiem-Zagadką siedząc w Arkham.

Jak widzimy Joker w uniwersum Reevesa wygląda nieco bardziej przerażająco, niż w swoich poprzednich wcieleniach. Jest dość mocno oszpecony, co potęguje jego szalony i nieprzewidywalny charakter.

Czy ujrzymy Jokera w któryś z realizowanych dla HBO Max seriali, nad którymi czuwa Reeves, a które są pełnoprawnymi spin-offami Batmana? Jak na razie nie wiadomo. Jednak jedna z produkcji skupić ma się właśnie na Arkham, więc wszystko jest możliwe. Druga zaś opowie nam historię Pingwina, w którego ponownie wcieli się Colin Farrell.

A oto dla przypomnienia fabuła Batmana:

Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników — w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) — i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

Źrodło: ComingSoon